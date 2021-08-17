Дарья Касаткина завершила выступление на турнире в Цинциннати после первого круга

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати, пишет "Чемпионат.ком".

В стартовом матче Касаткина в двух сетах проиграла девятой сеяной, представительнице Чехии Барборе Крейчиковой со счетом 3:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 13 минут. Касаткина 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и не использовала ни одного брейк-пойнта из 3 заработанных. На счету Крейчиковой — 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В следующем раунде Крейчикова встретится с победительницей матча Даяна Ястремская (Украина) — Кэти Макнелли (США).