Анастасия Павлюченкова не выступит на турнире в США из-за задержки в получении визы

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова не выступит на турнире категории WTA-1000, который пройдет в Цинциннати с 16 по 22 августа, за неделю до старта US Open, сообщает championat.com.

"Дорогие болельщики, мне пришлось отказаться от выступления на турнире в Цинциннати. Я все еще в Канаде и жду американскую визу. Надеюсь, я скоро получу ее и буду там как раз к US Open", — написала Павлюченкова в своем "твиттере".

В Цинциннати Павлюченкова была посеяна под 16-м номером, в первом круге ее ожидала американка Бернарда Пера.