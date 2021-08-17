Банкротящийся глава нелегитимной хоккейной федерации Станислав Рузов пытается избавиться от имущества

В Арбитражном суде Самарской области продолжают рассматривать иски о банкротстве самарского бизнесмена Станислава Рузова. Он до сих пор является президентом Федерации хоккея Самарской области (ФХСО), которая в мае 2020 г. была лишена официальной аккредитации по заявлению президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.

Поводом для столь жестких действий стало то, что деятельность ФХСО сопровождал ряд скандалов по многим направлениям от детского хоккея до ночной лиги, например, турнир "Золотая шайба" проводился без утвержденного положения о соревнованиях. В итоге в 2019 г. министерство спорта выразило руководству федерации вотум недоверия. А по заявлениям участников организации Станислав Рузов не принимал никакого участия в ее деятельности и накопил массу долгов.

В дальнейшем уже на суде стало известно, что он брал значительные суммы у представителей бизнеса якобы на развитие хоккея, но, видимо, тратил их по собственному усмотрению. Суммы, которые Рузов одалживал у своих кредиторов, весьма значительны. В одном случае он брал в долг на два года несколько миллионов рублей, из которых до сих пор не вернул ни копейки. А 16 июля суд принял решение о включении в реестр кредиторов Рузова некоей Екатерины Мамонтовой, которой он должен более 7,5 млн рублей.

В ходе судебного разбирательства также выяснилось, что Станислав Рузов перечислял значительные суммы неким жителям Москвы. Один из них это известный московский ресторатор Гага Едиберидзе, а второй - Гела Церцвадзе. Согласно публиковавшимся ранее в РБК данным, Гела Церцвадзе был близким знакомым покойного "вора в законе Аслана Усояна (дед Хасан). Сын Гелы Церцвадзе — Торнике — является мужем дочери продюсера Михаила Турецкого и совладельцем холдинга GG-групп.

За какие услуги Рузов перечислял им деньги предстоит выяснять в ходе судебных разбирательств.

Также по ходатайству арбитражного управляющего был наложен арест на три автомобиля, принадлежащих Рузову, а именно: два BMW X5 2010 и 2013 года производства и WHALE 1. Однако в ходе заседания 28 июля выяснилось, что Рузов успел продать один из автомобилей BMW, который теперь пытаются вернуть в конкурсную массу.

В суд также поступило ходатайство об истребовании сведений в отношении всех, кому Станислав Рузов перечислял деньги. Но учитывая статус некоторых из перечисленных контрагентов, сомнительно, что суду удастся их хотя бы опросить.

Также, как ранее сообщалось в СМИ, федерация, возглавляемая Рузовым, оставила долги перед ГАУ СО "Организационный центр спортивных мероприятий" и ГАУ СО "Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области", которые также пытаются взыскать в судебном порядке.