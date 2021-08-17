Ночью 22 человека тушили крупный пожар в пос. Алексеевка под Самарой

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Во вторник, 17 августа, примерно в 1:00, загорелись дома № 11 и 9, а также постройки во дворах на ул. Чапаевской в пос. Алексеевка в Кинеле. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.