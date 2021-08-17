В Самаре ночью ликвидировали крупный пожар на ул. Собинской

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В понедельник, 16 августа, примерно в 22:38, начался пожар на ул. Собинской, 20 в Куйбышевском районе Самары. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.