В минувшие выходные Самару и Тольятти посетило 338 туристов из четырех республик

Межрегиональный туристический проект "Яркие выходные в Приволжье" снова принимает туристов. В минувшие выходные Самару и Тольятти посетили 338 человек из Удмуртии, Марий Эл, Чувашии и Татарстана.

Проект уникален не только своей контент-программой - он также служит иллюстрацией успешного опыта синергии бизнеса и власти. Региональные туроператоры, перевозчики и представители власти взаимодействуют на всех этапах проекта - от идеи и планирования до реализации, - чтобы на высоком уровне реализовать главную цель проекта - с момента отправления в тур погрузить туриста в атмосферу яркого путешествия.

Развитие туристического потенциала Самарской области - часть стратегии лидерства Самарской области. "Яркие выходные в Приволжье" - один из самых быстроразвивающихся межрегиональных туристических проектов. Подтверждением тому служит постоянное расширение географии проекта. Если в начале 2020 года проект объединялдва региона, в феврале 2021 года - шесть регионов, то в июле 2021 года проект насчитывает 11 регионов-участников.