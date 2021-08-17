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Туризм Общество

В минувшие выходные Самару и Тольятти посетило 338 туристов из четырех республик

САМАРА. 17 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Межрегиональный туристический проект "Яркие выходные в Приволжье" снова принимает туристов. В минувшие выходные Самару и Тольятти посетили 338 человек из Удмуртии, Марий Эл, Чувашии и Татарстана.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Проект уникален не только своей контент-программой - он также служит иллюстрацией успешного опыта синергии бизнеса и власти. Региональные туроператоры, перевозчики и представители власти взаимодействуют на всех этапах проекта - от идеи и планирования до реализации, - чтобы на высоком уровне реализовать главную цель проекта - с момента отправления в тур погрузить туриста в атмосферу яркого путешествия.

Развитие туристического потенциала Самарской области - часть стратегии лидерства Самарской области. "Яркие выходные в Приволжье" - один из самых быстроразвивающихся межрегиональных туристических проектов. Подтверждением тому служит постоянное расширение географии проекта. Если в начале 2020 года проект объединялдва региона, в феврале 2021 года - шесть регионов, то в июле 2021 года проект насчитывает 11 регионов-участников.

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Последние комментарии

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

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