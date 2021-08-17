45 человек тушат крупный пожар в центре Самары

Во вторник, 17 августа, примерно в 13:32, начался пожар на ул. Ленинской, 38 в Самарском районе Самары. Об этом сообщили в региональном управлении ГУ МЧС России.

Горит одноэтажный жилой дом на площади 120 кв. м. В борьбе с огнем участвуют 45 человек и используют 12 единиц техники.

Из здания эвакуировали двух человек. Пожар удалось локализовать в 14:49.

Борьба с огнем продолжается.