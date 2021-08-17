Тольяттинец зарегистрировал в своей квартире 67 иностранцев

В Тольятти в отношении местного жителя возбудили уголовное дело по факту фиктивной регистрации мигрантов, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, в июне 2021 г. 43–летний житель Центрального района в своей квартире на ул. Новопромышленной зарегистрировал 67 мигрантов, но не собирался предоставлять им жилье.

Мужчина признал вину и пояснил, что получал за "услугу" деньги.