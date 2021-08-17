Илья Сиротко: "Не ждите, что болезнь пройдет сама"

Руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области, доктор медицинских наук, профессор Илья Сиротко обратился к жителям региона с просьбой внимательно отнестись к своему здоровью в условиях аномально жаркой августовской погоды.

"Установившаяся на территории губернии жаркая погода отнюдь не гарантирует отсутствия заболеваний, в том числе простудных. Более того, в таких экстремальных погодных условиях обостряются хронические заболевания, особенно у пожилых людей. Вирус жары не боится. Мы фиксируем увеличение числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. Будьте осторожны и предельно внимательны к своему здоровью, состоянию своих родных и близких!" - заявил Илья Сиротко.

При появлении первых признаков простуды, высокой температуры, обострении имеющихся хронических заболеваний профессор рекомендует оставайтесь дома и вызвать врача на дом из поликлиники по телефону регистратуры или "Горячей линии" по номеру 122.

"Не ждите, что болезнь пройдет сама, не занимайтесь самолечением, промедление опасно для здоровья. Несвоевременное обращение за медицинской помощью будет способствовать заражению внутри семьи, а поздно начатое лечение может вызвать развитие неприятных осложнений коварной болезни.

Только медицинский работник может правильно поставить диагноз, назначить лечение, выписать лекарственные препараты, которые по показаниям выдаются амбулаторным пациентам бесплатно", - рассказал доктор медицинских наук.

Он попросил проявить особое внимание к пожилым родственникам, беречь детей, коронавирус сейчас поражает и младшее поколение, дети стали болеть тяжелее.

Если же Вы и члены вашей семьи чувствуют себя хорошо, используйте это время для вакцинации. Сделав сейчас прививку от COVID-19, Вы и Ваши близкие получите серьезную защиту от тяжелого течения коварной болезни. Позаботьтесь о старшем поколении своей семьи. Им особенно важно привиться, чтобы не допустить необратимых осложнений хронических заболеваний.