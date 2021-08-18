Около самарского пляжа из Волги извлекли тело утонувшего мужчины

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Во вторник, 17 августа, в 10:53 из Волги напротив пляжа 4-й очереди набережной Самары извлекли из воды тело утонувшего 77-летнего мужчины. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.