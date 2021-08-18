Виктор Кудряшов: "Очень важно не терять темпов работы по реализации национальных проектов"

Во вторник, 17 августа, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание с руководителями структурных подразделений областного правительства и главами муниципальных образований Самарской области в формате видеосвязи.

Участники совещания проанализировали работу органов местного самоуправления по реализации региональных составляющих национальных и федеральных проектов в первом полугодии текущего года. Это приоритетные для региона вопросы, они находятся на личном контроле у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

"Несмотря на сложный год, дефицит рабочей силы, увеличение стоимости строительных материалов, в целом реализация нацпроектов идет лучше, чем в прошлом году - даже с учетом того, что существенно выросли объемы работ. Темпы у нас очень неплохие, и очень важно сейчас их не терять", - подчеркнул Виктор Кудряшов.

В центре внимания оказались проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации нацпроектов. Председатель областного правительства поручил руководителям органов исполнительной власти разобраться в отдельных показателях, которые сложились по ряду муниципалитетов, и совместно принять решения, направленные на исправление ситуации, оказать необходимую помощь.

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Александр Мордвинов при рассмотрении проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" обратил внимание глав муниципальных образований на необходимость контроля качества выполнения работ.

Виктор Кудряшов обратился к главе Волжского района: "Вы - единственный район, где до сих пор частично не подписаны контракты. Каковы перспективы и когда планируется завершить работу?"

Евгений Макридин доложил, что торги прошли, контракты будут заключены 20 августа, работы планируется выполнить до 1 октября.

Председатель правительства области также обязал главу г.о. Октябрьск взять под особый контроль благоустройство "Парка Поколений": "Мы не хотим, чтобы подрядчик исполнил свои обязательства зимой. Контролируйте количество людей на стройке, исполнение ежедневных планов выполнения работ".

Анализируя исполнение мероприятий в рамках национального проекта "Экология", Александр Мордвинов доложил, что в г.о. Самара из 48 несанкционированных свалок (с учетом вновь выявленных) в настоящее время ликвидировано 27, в г.о. Новокуйбышевск - восемь свалок из 20, в г.о. Сызрань - три свалки из трех.

В то же время министр отметил, что в Алексеевском, Большеглушицком и Шигонском районах эта работа ведется недостаточно активно. Глава Алексеевского района сообщила, что до конца года на территории района будут ликвидированы четыре свалки. Виктор Кудряшов подчеркнул, что при планировании местных бюджетов руководителям муниципальных образований необходимо учитывать расходы на эти цели. Тем не менее он поручил министерству проанализировать количество оставшихся несанкционированных свалок, объем необходимого финобеспечения и дать предложения по вариантам выделения субсидий муниципалитетам: "Посмотрим и поможем в первую очередь тем муниципальным образованиям, где наилучшая динамика по ликвидации".

По программе "Чистая вода" акцент сделали на объекте Пестравский групповой водопровод, техническая готовность которого составляет 89%. Виктор Кудряшов спросил главу района о сроках получения экспертизы: "Как вы контролируете количество замечаний, сроки реагирования?". Сергей Ермолов ответил, что последние замечания отработаны на прошедшей неделе, до 27 августа планируется получить положительное заключение экспертизы. Затем будет произведен пробный пуск водопровода. До 30 ноября по плану закончить строительно-монтажные работы.

Также на совещании рассмотрели ход реализации проектов в рамках областной государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020-2025 годы" и планах работы на 2022 год. Подробнее остановились на строительстве газопровода в с. Большая Черниговка. До 24 августа муниципалитет планирует устранить замечания, полученные в процессе технического надзора, чтобы до начала отопительного сезона сделать переврезку на объекте.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин рассказал о социальных выплатах на строительство (приобретение) жилья гражданам в рамках программы. Их получили 19 семей. По программе социального найма планируется построить 20 домов в 8 районах.

В конце совещания рассмотрели важный вопрос, касающийся изменения существенных условий контрактов в сфере строительства в связи со значительным ростом цен на строительные материалы. Через несколько дней вступает в силу постановление правительства РФ, которое допускает изменение существенных условий контракта при исполнении государственного или муниципального контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. На региональном и муниципальном уровне также предстоит подготовить нормативно-правовые акты, которые определят принципы изменения стоимости контрактов.

"От главных распорядителей бюджетных средств до 1 сентября жду оценки дополнительных расходов по объектам, которые находятся в зоне вашей компетенции и в зоне деятельности муниципалитетов, чтобы мы могли оценить объем дополнительных средств", - заключил первый вице-губернатор.