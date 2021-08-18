Самарский минздрав проверяет информацию об отказе в оказании помощи пациенту "скорой"

Министерство здравоохранения Самарской области проверяет информацию о том, что сотрудники "скорой" не оказали помощь пациенту, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Ранее в СМИ появилась информация, что врач "скорой", приехавшая к больному туберкулезом жителю Самары, у которого случился приступ, отказалась изучать анамнез пациента, сославшись на усталость, а потом сообщила, что смысла в госпитализации нет, и уехала. По данным СМИ, через несколько часов после приезда "скорой" мужчина скончался.
"В связи с появлением в СМИ информации о неоказании помощи пациенту сотрудниками службы скорой медицинской помощи специалисты министерства здравоохранения Самарской области проводят проверку", — говорит источник.
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ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
((((
Очередная реклама вакцинации ((((