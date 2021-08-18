Самарский минздрав проверяет информацию об отказе в оказании помощи пациенту "скорой"

Министерство здравоохранения Самарской области проверяет информацию о том, что сотрудники "скорой" не оказали помощь пациенту, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Ранее в СМИ появилась информация, что врач "скорой", приехавшая к больному туберкулезом жителю Самары, у которого случился приступ, отказалась изучать анамнез пациента, сославшись на усталость, а потом сообщила, что смысла в госпитализации нет, и уехала. По данным СМИ, через несколько часов после приезда "скорой" мужчина скончался.

"В связи с появлением в СМИ информации о неоказании помощи пациенту сотрудниками службы скорой медицинской помощи специалисты министерства здравоохранения Самарской области проводят проверку", — говорит источник.