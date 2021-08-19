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Экономика и бизнес

Продукция НПП "ПОЛИПЛАСТИК" есть в каждом российском автомобиле

ТОЛЬЯТТИ. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Если вы видите в своем авто пластиковую деталь, почти наверняка она имеет самое прямое отношение к Самарской области и городу Тольятти. Именно здесь на производственной площадке НПП "ПОЛИПЛАСТИК", на мощных экструдерах создаются полимерные материалы, которые в будущем станут автокомпонентами моделей ведущих российских брендов АвтоВАЗ, ГАЗ, УАЗ и брендов, локализовавших производство в нашей стране. - Hyundai, Renault, Nissan, KIA, Skoda, Volkswagen и т. д. "В каждом автомобиле, который производится сегодня в России, есть частичка нашего труда", - говорят сотрудники НПП "ПОЛИПЛАСТИК". И ничуть не преувеличивают.

Фото: предоставлено НПП "Полипластик"

Сегодня, 19 августа, НПП "ПОЛИПЛАСТИК" отмечает 30 лет с даты основания. Производственная площадка в Тольятти - самая молодая в составе компании. Но это настоящий флагман в выпуске инженерных пластмасс для автомобильной промышленности. Здесь выпускается до 75 тонн материалов в сутки и работает порядка 160 человек. Именно они - основа успеха предприятия. Профессионалы. Настоящий золотой фонд.

Мастер цеха Алексей Становых пришел в НПП "ПОЛИПЛАСТИК" шесть лет назад. Профессию свою освоил с нуля - сегодня уже учит других, и многие именно под его руководством стали мастерами своего дела. Это достойный повод для гордости. На вопрос о том, с какими трудностями он сталкивается во время работы, Алексей Владимирович отвечает философски: "Иногда при наработке некоторых марок не все идет как по маслу. Но в таких сложностях как раз и оттачивается мастерство".

Коллега Алексея Становых, мастер цеха Сергей Нечетов в НПП "ПОЛИПЛАСТИК" оказался по совету друга в 2013 году. "Я горжусь, что работаю на таком масштабном производстве", - говорит Сергей Васильевич, который также обучает новичков тонкостям профессии машиниста гранулирования пластических масс (ГПМ). Кстати, ни в одном колледже нет специальности оператора линии ГПМ, нюансы производства можно постичь только на практике и только с опытным наставником.

Людмила Кузина, кладовщик отдела складского хозяйства, начинала в НПП "ПОЛИПЛАСТИК" лаборантом, но работа на складе привлекла ее больше. И вот уже более пяти лет Людмила Витальевна и в снег, и в дождь, и в жару, и в холод, в постоянном режиме многозадачности управляется с сырьем и готовой продукцией. Но трудности ее не пугают. "На своем рабочем месте я могу полностью реализовать свой деловой и профессиональный потенциал. Знаю, что работа всей нашей команды очень важна для автомобилестроения и других отраслей региона и всей России", - говорит Людмила Витальевна. И это действительно так.

"Я непосредственно участвую в процессе производства - от приемки сырья до отпуска готовой продукции. Ежедневно наблюдаю, как в нашу компанию обращаются люди со всех уголков страны", - рассказывает менеджер отдела складского хозяйства Наталья Пинюдина. Работа, по ее признанию, сложная - менеджер постоянно находится в большом потоке обрабатываемой информации, нужна предельная концентрация внимания и умение эффективно взаимодействовать с коллегами своего и других подразделений. Но именно в этой деятельности Наталья Александровна нашла себя - отработав в течение трех лет кладовщиком, она прошла обучение и стала менеджером.

Инженер-химик Виктория Ильиных пришла в НПП "ПОЛИПЛАСТИК" по объявлению в газете на производство в городе Энгельсе на должность лаборанта в 2008 году. С 2021 года работает в Тольятти, в лаборатории со сложным испытательным оборудованием и больше всего любит, когда результат испытаний показывает полное соответствие всем необходимым параметрам. "Продукция НПП "ПОЛИПЛАСТИК" востребована у клиентов, потому что она качественная. И не только в автопроме - также в строительной отрасли, в производстве бытовой техники, в кабельной промышленности тоже используются наши материалы", - с гордостью отмечает Виктория Сергеевна.

Мастер по ремонту оборудования Денис Клещенок - тот человек, при участии которого смонтирована большая часть оборудования в производственном цехе Тольятти. "Самое интересное в работе? Решение нестандартных задач", - отвечает Денис Сергеевич. Он начинал в НПП "ПОЛИПЛАСТИК" наладчиком контрольно-измерительных приборов и автоматики, а сегодня уже сам наставник: в 2021 году взял "под крыло" группу студентов, проходивших практику на производстве в Тольятти.

Николай Калинкин, инженер по КИПиА, хотя в компанию попал случайно, но работает вот уже шестой год. Говорит, что нашел в НПП "ПОЛИПЛАСТИК" сплоченный коллектив, разнообразные задачи, опыт, получил новые знания. Понимание того, что своим трудом и способностями он может вносить посильный вклад в развитие полимерной и автомобильной отрасли страны, дорогого стоит.

Требования современного автопрома к полимерным материалам, которые применяются для изготовления пластиковых деталей экстерьера или интерьера автомобиля, очень высоки как в части физико-механических свойств, так и в части видовых характеристик. Не менее высоки требования к логистике, соблюдению сроков поставок. Поэтому каждый этап - от принятия на склад сырья до отгрузки готового материала заказчику - должен быть отлажен до мелочей. И успех этих процессов целиком и полностью зависит от людей, от коллектива, в котором каждый нашел свое место.

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