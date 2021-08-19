Гандбольная "Лада" вышла в финал кубка МФГ

В Москве прошли матчи третьего игрового дня Кубка Московской федерации гандбола, участником которого является тольяттинская "Лада". Обыграв звенигородскую "Звезду" со счетом 36:32 (21:15), тольяттинки вышли в финал, в котором встретятся с ЦСКА.
Оппоненты без раскачки развили максимальную скорость, успев за пять минут наколотить друг другу семь мячей. Тольяттинки при этом оказались на минимальном расстоянии впереди. Солидного размера их преимущество достигло на 12-й минуте, когда тремя сухими выстрелами кряду разразилась Наталья Решетникова, а Валентина Войтулевич "съела" два подряд "семерика" (4:10).
Натруженную разницу "Лада" сохранила к перерыву, а через три минуты с небольшим после него и вовсе оторвалась от звенигородок на дистанцию в девять мячей. К 47-й минуте они пять мячей отыграли, а на 51-й, несмотря на численное меньшинство, свели свое отставание к тревожным для волжанок "минус трем".
Целой серией "спасений" помогла своей защите Дарья Деревень. И за три с половиной минуты до финальной сирены все вернулось "на круги своя" (30:36). Однако на самом финише без заметных сбоев в механизме "Лады" вновь не обошлось. Ее главный тренер Алексей Алексеев объяснил резкие перепады в ходе матча осознанной ротацией состава, негативно высказался в отношении оборонительных действий своих подопечных в условиях численного большинства и выразил уверенность в том, что в официальных поединках игра будет совсем иной.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!