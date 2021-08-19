В Самаре ликвидировали пожар в ГСК

В среду, 18 августа, примерно в 6:06 начался пожар в ГСК "Лада" на ул. Звездной, 17 в Красноглинском районе Самары. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели два гаража на площади 15 кв. м. Борьбу с огнем вели шесть человек, они ликвидировали пожар в 6:50.

Погибших и пострадавших нет. Причину возгорания и ущерб устанавливают.