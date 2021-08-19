Сопредседатель Общественного штаба наблюдения за выборами рассказал об особенностях избирательной кампании-2021

В Самарской области обсудили особенности избирательной кампании-2021, сообщили в пресс-службе правительства региона. О том, какова ожидаемая конкурентность на выборах, о возможностях выбора для избирателей рассказал доцент кафедры государственного и административного права Самарского национального университета имени академика С. П. Королева, кандидат юридических наук, сопредседатель Общественного штаба наблюдения за выборами Владислав Волков.

Эксперты отмечают высокую конкурентность на выборах 2021 года. Такой политической активности, по заключению многих из них, не было уже давно. Исходя из опубликованных списков, 14 партий претендуют на кресла в федеральном парламенте, 11 — в региональном. В числе кандидатов — в основном сформированные политики, с наработанным в этой сфере капиталом знаний и пониманием интересов своего электората. Но есть и молодые, имеющие большие планы и амбиции.

Владислав Волков подчеркнул, что такое разнообразие в первую очередь позволяет расширить возможности выбора для избирателей. По его мнению, не исключено, что помимо "большой четверки" у законодательной власти окажутся новые партии.

"Возможность получить для избирателей новых героев, новых избранников существует, и это хорошо. Создается такая ситуация, что у нас будут не просто правые и левые центристы, у нас будет несколько представителей из каждого политического спектра. Это может только положительно сказаться на уровне участия избирателей в выборах, что является очень большой задачей, — подчеркнул он. — Мы видим, что избирательная кампания может порой окончиться непредсказуемо. Самара может удивить, надеюсь, что это будет удивление в приятном смысле".

Вместе с тем Волков отметил: у парламентских партий есть ценный опыт, и они не намерены сдавать своих позиций. Чтобы конкурировать с ними, новым политическим объединениям нужно сформировать свою идеологию, наполнить свою деятельность конкретными смыслами. Только тогда они смогут претендовать на доверие избирателей.

Эксперт акцентировал свое внимание на том, что в современном мире имеются все механизмы, позволяющие сделать выборы максимально прозрачными и открытыми. В частности, они исключают двойное голосование и обеспечивают практически тотальный контроль за тем, что происходит на избирательном участке.

"Впервые в истории видеонаблюдение будет вестись непрерывно в течение всех трех дней выборов, независимо от времени суток. Это сплошной, абсолютный, стопроцентный контроль, прежде всего, за сохранностью бюллетеней, — отметил Волков. — Видеонаблюдение будет доступно в центрах, которые создает Общественная палата Самарской области, и любой человек, который захочет, сможет прийти туда посмотреть. Я думаю, что это исключительно благотворно должно повлиять на избирательный процесс, на его честность и прозрачность".

В контроле за процессом голосования на выборах-2021 большая роль отведена общественному наблюдению. В регионе подготовили более 5 тысяч человек, которые будут заниматься этим с 17 по 19 сентября.

"Для многих наблюдателей важно своими глазами увидеть, что происходит на избирательном участке. Это желание прикоснуться к истине, и его нужно поддерживать. Мне бы хотелось, чтобы максимальное количество избирателей приняли участие в выборах именно в качестве наблюдателей, — заявил сопредседатель Общественного штаба наблюдения за выборами. — Потому что, как говорят некоторые политологи, наблюдатели — это лучшие люди нашего времени, которые тратят свои силы, свое время и ресурсы на то, чтобы самим лично убедиться в истинности того, что происходит на избирательном участке. А это самое главное, потому что человек должен знать правду".

"Когда мы будем голосовать за очередной состав государственного и регионального парламентов, нужно понимать, что мы выбираем тех, кто будет принимать законы, от которых будет зависеть содержание нашей правовой системы. Я хотел бы предупредить, что нужно воздержаться от протестного голосования, потому что оно ни к чему хорошему не приводит. Избиратель должен знать, за кого он голосует, а не против кого он это делает. От этого зависит его благосостояние. Это не просто возможность проголосовать и выразить свою сиюминутную позицию. Это голосование на перспективу в пять лет, а за пять лет может очень многое произойти. Иметь непредсказуемое правительство, непредсказуемый парламент — недопустимо. Это прямой путь к негативным последствиям", - подчеркнул Владислав Волков.