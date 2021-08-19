В Самаре пожарные тушили тлевшую обрешетку кровли театра

В четверг, 19 августа, около 14:34 начался пожар на ул. Некрасовской, 27 в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия тлела обрешетка кровли на площади 5 кв. м. К моменту прибытия пожарных люди уже самостоятельно эвакуировались из здания.

Очаг возгорания локализовали в 15:09, а полностью удалось ликвидировать тление в 15:15. Пострадавших нет. Причину случившегося устанавливают.

На ул. Некрасовской, 27 находится театр "Камерная сцена". В театре корреспонденту Волга Ньюс подтвердили, что тление имело место на крыше их здания.