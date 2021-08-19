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В Самарской области выявили девять нелегальных кредиторов

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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За первое полугодие 2021 г. Банк России обнаружил в Самарской области девять нелегальных кредиторов. Они выдавали займы, не имея разрешения на такую деятельность.

"Черные" кредиторы обычно маскируются под легальных участников рынка или прикрываются различными формами предпринимательской деятельности. Они могут выдавать себя за сеть комиссионных магазинов, а при этом фактически предоставлять потребительские займы под залог имущества.

"Сотрудничество с нелегальными кредиторами может привести к потере денег и другого имущества. Прежде чем взять кредит или заем, нужно убедиться, что вы имеете дело с легальным участником финансового рынка, который работает в правовом поле, - объясняет управляющий Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова. - Быстро и просто это можно сделать на сайте Банка России в разделе "Проверить финансовую организацию" или с помощью мобильного приложения "ЦБ-онлайн". Если организации там нет, то, с большой вероятностью, потребитель столкнулся с мошенниками. Кроме того, с 1 июня 2021 г. Банк России публикует на своем сайте список компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности. Этот перечень также необходимо проверять".

Гид потребителя

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