Оправдательный приговор по делу о "жучках" на АЗС: разбираемся в причинах

В конце 2020 г. в Октябрьском районном суде Самары сенсационно оправдали четверых обвиняемых в недоливе топлива, организованном на ряде самарских АЗС. В июне 2021 г. апелляционная коллегия оставила это решение в силе. Портал Волга Ньюс попытался разобраться, как стал возможен оправдательный приговор по столь громкому делу.

Брелоки и чипы

Напомним, в 2013 г. самарские сотрудники госбезопасности выявили на некоторых АЗС, принадлежащих ОАО "Самаранефтепродукт", несанкционированное оборудование, работа которого была направлена на недолив топлива с раздаточных колонок. Правоохранители осмотрели 47 заправок, на шести из которых изъяли "левое" оборудование. Это были две самарские АЗС, расположенные на ул. Буянова, 14б и Московском шоссе, 24а, а также заправка в Исаклах, две АЗС в Сергиевском районе и одна на трассе М-5 в Красноярском районе.

Обнаруженное оборудование состояло "из плат управления и диалоговых модулей с измененным, по сравнению с заводским, программным обеспечением, брелока от автомобильной сигнализации и технического устройства в пластиковом корпусе с запрограммированным чипом".

При изъятии на трех АЗК проводили "технологические проливы, в ходе которых при манипуляции с брелоком доза отпуска закономерно менялась, то есть при нажатии на брелок, топливораздаточная колонка переходила в режим недолива". Криминальность происхождения этого оборудования позже подтвердили в своих показаниях и управляющие этих АЗС.

В апреле 2013 г. возбудили уголовное дело, которое находилось в производстве ГСУ ГУ МВД России по Самарской области. По версии предварительного следствия, не позднее апреля 2012 г. под видом технического обслуживания на топливо-раздаточных колонках и кассах АЗС "Самаранефтепродукта" внедрили систему хищения топлива у клиентов. Образовавшиеся излишки оформляли по фиктивным накладным на нефтепродукты, якобы поступившем на АЗС. На самом деле топливо с Кряжского филиала ООО "Самара-Терминал" отвозили "левым" покупателям, деньги от которых получали организаторы аферы.

В СамГТУ провели четыре экспертизы и установили, что "жучки" должны были искажать показания на дисплее, отображавшем объем отпущенного топлива. Недолив составлял от 3,5 до 7%, то есть с каждых 10 л похищали 350-700 мл бензина или дизельного топлива.

Как подсчитали во время предварительного следствия, клиентам автозаправок недолито 81,5 тыс. л АИ-92 на сумму 2,18 млн руб.; 37,9 тыс. л АИ-95 стоимостью 1,09 млн руб. и 126,4 л ДТ на сумму 3,48 млн рублей. Всего, по подсчетам специалистов, было похищено нефтепродуктов на 6,75 млн руб., что по юридическим понятиям считается особо крупным размером.

Следствие установило около 600 потерпевших. Это только юридические лица, расплачивавшиеся за заправку с топливных карт. Сумма похищенного у них составил более миллиона рублей. Наиболее крупный ущерб был нанесен региональному правительству (167 тыс. руб.), ОАО "Самаранефтегеофизика" (146 тыс. руб.), ОАО "Магистраль" (81,5 тыс. рублей).

Признание и оправдание

Октябрьский райсуд Самары начал рассматривать дело в августе 2016 года. Его несколько раз возвращали в прокуратуру, а в конце декабря 2020 г. был вынесен оправдательный приговор. Федеральный судья Юлия Лобанова указала в приговоре, что "стороной обвинения не представлено суду достаточных доказательств того, что подсудимые путем обмана противоправно с использованием криминального оборудования безвозмездно изъяли и (или) обратили нефтепродукты - топливо марки АИ-92, АИ-95, ДТ - и вырученные за него деньги в свою пользу или других лиц. При этом топливо марок АИ-92, АИ-95 во вмененный период на АЗК не реализовывалось, имело другое наименование".

Экспертизы криминального оборудования были признаны судом недопустимыми доказательствами, так как их провели не в аккредитованном учреждении. Вновь провести экспертизы "жучков" теперь уже невозможно, в том числе из-за произведенного вмешательства в эти приборы.

Также у суда возник вопрос по размеру причиненного ущерба, который сторона обвинения определила на основании справок, а не экспертиз или заключений специалистов.

Не принял суд как доказательство и протоколы осмотра мест происшествий.

Действительно в обвинении по объективным причинам есть достаточно много неустановленных лиц и ссылок на неограниченный круг физических и юридических лиц, часть из которых еще и не желает признавать себя потерпевшими из-за незначительности понесенного ущерба.

С другой стороны, орудие преступления изъято, исследовано, наличие ущерба очевидно. Более того, существование самой преступной схемы уже признано другим судом. Так, один из шести обвиняемых по делу - Алексей Кукушкин, занимавший должность территориального управляющего отдела розничных продаж АО "Самаранефтепродукт", - пошел на сотрудничество со следствием и дал показания против себя и сообщников. Его осудили, на данный момент мужчина уже отбыл свое условное наказание.

В результате после оправдания тех, против кого он свидетельствовал, сложилась ситуация, когда по одним и тем же основаниям одного человека осудили, а других признали невиновными.

Решит кассация

Прокуратура при апелляционном рассмотрении заявила, что суд не опроверг доводов стороны обвинения о виновности подсудимых и не указал мотивов, по которым отверг доказательства, представленные стороной обвинения. Сторона обвинения считает, что, если суд не видел оснований для вынесения обвинительного приговора, то мог хотя бы вернуть дело прокурору, сам назначить бухгалтерскую экспертизу или переквалифицировать содеянное на приготовление к совершению мошенничества.

На это в областном суде ответили: "По существу доводы апелляционного представления и апелляционных жалоб сводятся к несогласию с оценкой исследованных судом доказательств, однако все доказательства оценены судом в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ… В связи с этим не имеется оснований для удовлетворения требований апелляционных жалоб и представления об отмене приговора".

Теперь надзорное ведомство, настаивающее на том, что оправдательный приговор вынесли с грубыми нарушениями требований уголовно-процессуального законодательства, постарается доказать свою правоту в кассационном суде. Ему в поддержку намерен выступить и один из потерпевших - ОАО "Самаранефтепродукт", которое тоже бьется за наказание ныне уже бывших обвиняемых, которые нанесли существенный вред его деловой репутации.