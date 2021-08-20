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Общество

В выходные в Самарской области прогнозируется +41°C

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Аномальную жару прогнозируют синоптики Приволжского УГМС в ближайшие три дня.

Фото: weather-wherever.co.uk

В пятницу, 20 августа, днем малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 34...39°C, местами 40...41°C.

В субботу, 21 августа, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха 17...22°C. Днем переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха 33...38°C. Местами 40...41°C.

В воскресенье, 22 августа, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха 17...22°C. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха 33...38°C.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Чайка 09 августа 2021 23:22 "Т Плюс" обновил теплосети под оживленными дорожными развязками в Самаре

Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы

Леонид Измайлов 05 августа 2021 04:07 В Самарской области ГИБДД начала вести "скрытое патрулирование"

Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )

Дмитрий Федотов 01 августа 2021 21:15 В Самарке выловлена очередная рыба-монстр

Вообщето в 2017 году уже был случай.

Влад Кателин 30 июля 2021 13:21 В "ЭкоСтройРесурсе" принимают претензии по квитанциям за вывоз ТКО

Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

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