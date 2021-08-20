В выходные в Самарской области прогнозируется +41°C

Аномальную жару прогнозируют синоптики Приволжского УГМС в ближайшие три дня.

В пятницу, 20 августа, днем малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 34...39°C, местами 40...41°C.

В субботу, 21 августа, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха 17...22°C. Днем переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха 33...38°C. Местами 40...41°C.

В воскресенье, 22 августа, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха 17...22°C. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха 33...38°C.