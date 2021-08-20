В выходные в Самарской области прогнозируется +41°C

Аномальную жару прогнозируют синоптики Приволжского УГМС в ближайшие три дня.
В пятницу, 20 августа, днем малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 34...39°C, местами 40...41°C.
В субботу, 21 августа, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха 17...22°C. Днем переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха 33...38°C. Местами 40...41°C.
В воскресенье, 22 августа, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха 17...22°C. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха 33...38°C.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас