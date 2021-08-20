Жительница Сызрани попалась на удочку мошенника, переведя 8 тыс. рублей за набор посуды

В мае в полицию Сызрани обратилась 50-летняя местная жительница и сообщила, что стала жертвой мошенника. Она перевела 8 тыс. рублей за посуду, продаваемую в соцсетях, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В одной из соцсетей женщина увидела аккаунт по продаже посуды и решила заказать ее. Она перевела продавцу 100% предоплату в размере 8 тыс. рублей, и тот перестал выходить на связь, а покупательницу заблокировал.
Правоохранители выяснили, что к афере может быть причастен 23-летний житель Воронежской области, который за совершение аналогичного преступления ранее уже привлекался к ответственности. Местонахождение и личность мужчины удалось установить благодаря его банковской карте, на которую осуществлялся перевод денежных средств. Полицейские выехали в соседний регион, задержали злоумышленника и доставили его в город Сызрань для дальнейшего разбирательства.
По словам задержанного, для своих мошеннических действий он создал страницу в социальной сети и добавил фотографии несуществующего товара. Сейчас сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемого к совершению ряда аналогичных преступлений.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?