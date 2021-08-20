Жительница Сызрани попалась на удочку мошенника, переведя 8 тыс. рублей за набор посуды

В мае в полицию Сызрани обратилась 50-летняя местная жительница и сообщила, что стала жертвой мошенника. Она перевела 8 тыс. рублей за посуду, продаваемую в соцсетях, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В одной из соцсетей женщина увидела аккаунт по продаже посуды и решила заказать ее. Она перевела продавцу 100% предоплату в размере 8 тыс. рублей, и тот перестал выходить на связь, а покупательницу заблокировал.

Правоохранители выяснили, что к афере может быть причастен 23-летний житель Воронежской области, который за совершение аналогичного преступления ранее уже привлекался к ответственности. Местонахождение и личность мужчины удалось установить благодаря его банковской карте, на которую осуществлялся перевод денежных средств. Полицейские выехали в соседний регион, задержали злоумышленника и доставили его в город Сызрань для дальнейшего разбирательства.

По словам задержанного, для своих мошеннических действий он создал страницу в социальной сети и добавил фотографии несуществующего товара. Сейчас сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемого к совершению ряда аналогичных преступлений.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".