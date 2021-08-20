В селе под Тольятти ликвидировали крупный пожар в частном доме

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В четверг, 19 августа, примерно в 19:14, начался пожар на ул. Победы, 92 в с. Выселки Ставропольского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.