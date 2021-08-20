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Пожары Происшествия

В селе под Тольятти ликвидировали крупный пожар в частном доме

ТОЛЬЯТТИ. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 19 августа, примерно в 19:14, начался пожар на ул. Победы, 92 в с. Выселки Ставропольского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горел частный дом и постройки во дворе на площади 350 кв. м.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". В тушении участвовал 21 человек. Возгорание удалось ликвидировать в 20:53.

Пострадавших нет. Из здания эвакуировали одного человека. Причину возгорания и ущерб устанавливают.

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Последние комментарии

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Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.

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Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!

Олег Марфин 15 февраля 2018 15:01 Появилось видео допроса мужчины, признавшегося в поджоге своей квартиры, где погибли его дети

Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!

Анатолий Янович 14 февраля 2018 16:27 В Самаре 36 человек тушили стеллажи и утеплитель на пр. Кирова

Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?

Васильев Валерий 29 ноября 2017 17:07 При пожаре в с. Большая Глушица погиб мужчина

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