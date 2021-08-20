В Сызрани определят перспективные проекты в области туризма

В Самарской области продолжается проведение проектных сессий в рамках пилотного проекта по стратегическому развитию отраслевого туристического бизнеса. Инициатором серии этих мероприятий выступило региональное министерство экономического развития и инвестиций и лично министр Дмитрий Богданов.
24 августа в Сызрани на площадке гостиницы "Каскад" состоится вторая проектная сессия, посвященная развитию туризма на территории городского округа.
"Участники смогут пообщаться с представителями региональных институтов развития предпринимательства. Специалисты расскажут об актуальных сервисах и госуслугах, позволяющих масштабировать бизнес, в том числе в туристической сфере. Мы приглашаем представителей гостинично-ресторанного бизнеса, туроператоров, ремесленников и местных производителей, заинтересованных в развитии индустрии гостеприимства родного города и региона в целом", - обратился к потенциальным участникам встречи Дмитрий Богданов.
Участникам предстоит обсудить и разработать концепцию конкретных туристических продуктов, которые будут потенциально востребованы у гостей города: природный туризм, гастрономический туризм, водно-островной туризм, культурно-исторический туризм, промышленный, познавательный туризм и др; определить проекты по развитию туротрасли в разрезе предложенных турпродуктов; выявить инициативных предпринимателей, которые взяли бы на себя реализацию этих проектов или их части.
Работать над матрицами туристических продуктов участники сессии будут в группах. По итогам обсуждения команды презентуют свои проекты и наработки представителям руководства Самарской области, администрации Сызрани, институтов развития, крупных туристических операторов.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html