В Сызрани определят перспективные проекты в области туризма

В Самарской области продолжается проведение проектных сессий в рамках пилотного проекта по стратегическому развитию отраслевого туристического бизнеса. Инициатором серии этих мероприятий выступило региональное министерство экономического развития и инвестиций и лично министр Дмитрий Богданов.

24 августа в Сызрани на площадке гостиницы "Каскад" состоится вторая проектная сессия, посвященная развитию туризма на территории городского округа.

"Участники смогут пообщаться с представителями региональных институтов развития предпринимательства. Специалисты расскажут об актуальных сервисах и госуслугах, позволяющих масштабировать бизнес, в том числе в туристической сфере. Мы приглашаем представителей гостинично-ресторанного бизнеса, туроператоров, ремесленников и местных производителей, заинтересованных в развитии индустрии гостеприимства родного города и региона в целом", - обратился к потенциальным участникам встречи Дмитрий Богданов.

Участникам предстоит обсудить и разработать концепцию конкретных туристических продуктов, которые будут потенциально востребованы у гостей города: природный туризм, гастрономический туризм, водно-островной туризм, культурно-исторический туризм, промышленный, познавательный туризм и др; определить проекты по развитию туротрасли в разрезе предложенных турпродуктов; выявить инициативных предпринимателей, которые взяли бы на себя реализацию этих проектов или их части.

Работать над матрицами туристических продуктов участники сессии будут в группах. По итогам обсуждения команды презентуют свои проекты и наработки представителям руководства Самарской области, администрации Сызрани, институтов развития, крупных туристических операторов.