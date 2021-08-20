Неподалеку от мкр Южный город-2 горела сухая трава

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В пятницу, 20 августа, примерно в 14:25 загорелась сухая трава за ул. Губернской, 6 у границы с. Лопатино и мкр "Южный город-2". Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.