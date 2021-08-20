Живущим в социальном жилье предложили предоставлять выплаты по соцконтрактам

В Самарской области может расшириться круг потенциальных получателей выплат по социальным контрактам. Об этом стало известно в четверг, 19 августа, на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которое провел первый вице-губернатор - председатель правительства области Виктор Кудряшов.
Сейчас на выплату могут претендовать семьи с детьми, семьи с неработающими инвалидами и пенсионерами, одиноко проживающие инвалиды и пенсионеры и другие категории. Выплата может быть либо ежемесячной, либо единовременной.
Председатель областного правительства предложил расширить этот список, включив в него граждан, которым предоставляется социальное жилье, в том числе детей-сирот и переселяющихся из аварийного жилого фонда.
"Предоставление такой меры поддержки должно не просто помочь преодолеть временные трудности, но и стимулировать каждого человека поменять социальную стратегию жизни, чтобы он смог встать на ноги, получить профессию, обеспечить себе стабильный доход", - отметил Виктор Кудряшов.
В этом году размер максимальной суммы выплаты по соцконтракту изменился на порядок - с 50 тыс. до 250 тысяч рублей. В списке направлений поддержки - осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, поиск работы, прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования, ведение подсобного хозяйства. Напомним, Самарская область была одним из пилотных регионов, где впервые в 2010 году была реализована такая мера поддержки.
С 2021 г. объем финансирования этого направления значительно вырос, существенно изменен механизм предоставления меры поддержки. Впервые социальная помощь в виде социального контракта предоставляется на условиях софинансирования из федерального (681,8 млн руб.) и регионального (367,1 млн руб.) бюджетов. Общий объем финансирования - 1,049 млрд рублей. Ранее на эти цели за счет средств областного бюджета направлялось не более 50 млн руб. в год.
Прогнозируемое число получателей соцвыплаты - более 10 тысяч семей.
Последние комментарии
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
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