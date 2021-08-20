Живущим в социальном жилье предложили предоставлять выплаты по соцконтрактам

В Самарской области может расшириться круг потенциальных получателей выплат по социальным контрактам. Об этом стало известно в четверг, 19 августа, на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которое провел первый вице-губернатор - председатель правительства области Виктор Кудряшов.

Сейчас на выплату могут претендовать семьи с детьми, семьи с неработающими инвалидами и пенсионерами, одиноко проживающие инвалиды и пенсионеры и другие категории. Выплата может быть либо ежемесячной, либо единовременной.

Председатель областного правительства предложил расширить этот список, включив в него граждан, которым предоставляется социальное жилье, в том числе детей-сирот и переселяющихся из аварийного жилого фонда.

"Предоставление такой меры поддержки должно не просто помочь преодолеть временные трудности, но и стимулировать каждого человека поменять социальную стратегию жизни, чтобы он смог встать на ноги, получить профессию, обеспечить себе стабильный доход", - отметил Виктор Кудряшов.

В этом году размер максимальной суммы выплаты по соцконтракту изменился на порядок - с 50 тыс. до 250 тысяч рублей. В списке направлений поддержки - осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, поиск работы, прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования, ведение подсобного хозяйства. Напомним, Самарская область была одним из пилотных регионов, где впервые в 2010 году была реализована такая мера поддержки.

С 2021 г. объем финансирования этого направления значительно вырос, существенно изменен механизм предоставления меры поддержки. Впервые социальная помощь в виде социального контракта предоставляется на условиях софинансирования из федерального (681,8 млн руб.) и регионального (367,1 млн руб.) бюджетов. Общий объем финансирования - 1,049 млрд рублей. Ранее на эти цели за счет средств областного бюджета направлялось не более 50 млн руб. в год.

Прогнозируемое число получателей соцвыплаты - более 10 тысяч семей.