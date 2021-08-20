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Здравоохранение Общество

Самарская область готовится к прививочной кампании против гриппа

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С началом осени в Самарской области стартует прививочная кампания против гриппа, сообщает пресс-служба регионального правительства. В рамках национального календаря профилактических прививок в предэпидемический период вакцинируют в первую очередь тех, кто относится к категории высокого риска заболевания гриппом (дети старше 6 месяцев, школьники, студенты колледжей и вузов, а также работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, призывники, пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе с сердечно-сосудистыми, с заболеваниями легких, метаболическими нарушениями, ожирением) и другие категории населения.

Вакцинация - лучшая защита от гриппа. Это способ предупредить развитие таких тяжелых осложнений, как пневмония. Защитный иммунитет к гриппу поможет избежать осложнений.

В 2021 г. охватить профилактическими прививками против гриппа планируется не менее 60% от численности населения Самарской области. Как показывает прошлогодний опыт вакцинации от гриппа, такой процент привитых гарантирует защиту.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в ходе регулярного мониторинга циркуляции вирусов в регионе в 2021 г. не выявлено ни одного случая гриппа.

Первая поставка вакцины против гриппа ожидается уже в начале сентября. Привиться можно будет в поликлинике по месту жительства.

Медработники обращают внимание, что между прививками против новой коронавирусной инфекции и против гриппа должно пройти не менее месяца.

Поэтому в первую очередь уже сейчас жителям региона, у которых нет медицинских противопоказаний, необходимо пройти вакцинацию от COVID-19.  И осенью, когда пройдет время и иммунитет будет сформирован, можно будет сделать прививку от гриппа, максимально защитив себя и близких от инфекций.

Гид потребителя

Последние комментарии

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

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Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

Николай Николаевич 01 июня 2021 10:21 В Самарской области 400 тыс. жителей привиты от COVID-19

((((

Николай Николаевич 01 июня 2021 10:18 Жители Хрящевки прошли вакцинацию в мобильном комплексе

Очередная реклама вакцинации ((((

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