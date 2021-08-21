Тольяттинец самостоятельно задержал людей, пытавшихся похитить стройматериалы с его дачи

В Ставропольском районе возбуждено уголовное дело о покушении на хищение имущества. Причиненный ущерб от действий злоумышленников мог составить более 120 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В начале августа в полицию Ставропольского района обратился 59-летний житель Тольятти. Пожилой мужчина сообщил, что стал свидетелем хищения: неизвестные пытались вывезти на ГАЗели стройматериалы с его дачи. Владельцу имущества удалось задержать автомобиль похитителей и обратиться за помощью к полицейским.
Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и задержали предполагаемых преступников. Выяснилось, что 32-летний ранее не судимый тольяттинец накануне присмотрел на чужом участке строительные профили и бытовую технику и решил их похитить.
Он заказал грузоперевозки в специализированной организации, пояснив водителю автомобиля, что является собственником дачи. Затем, путем повреждения замка ограждения участка, проник на территорию и в несколько заходов вывез чужое имущество. Реализовать похищенное злоумышленник не сумел, так как был отвлечен потерпевшим и оперативно задержан прибывшими сотрудниками полиции.
Ущерб тольяттинец оценил для себя как значительный, на общую сумму более 120 тысяч рублей.
Похищенное имущество изъято в полном объеме и в ближайшее время будет возвращено владельцу.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на кражу с причинением значительного ущерба гражданину".
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