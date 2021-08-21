Тольяттинец попал под уголовное дело, украв электросамокат из пункта проката

В полицию Тольятти обратился 33-летний владелец пункта проката спортивного инвентаря. Он сообщил, что неизвестные украли у него электросамокат. Ущерб потерпевший оценил в 10 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Правоохранители выяснили, что в пункте проката работает система каршеринга, а весь спортивный инвентарь оснащен встроенной системой GPS. Накануне самокат, который стоял около одного из домов в Автозаводском районе, перестал показывать местоположение. Решив, что имущество украли, владелец обратился в полицию.
Полицейским удалось установить местоположение украденного имущества и личность предполагаемого похитителя. Им оказался 41-летний тольяттинец. Его задержали и доставили в отделение, где он признался в содеянном. Мужчина пояснил, что проходил мимо одного из домов в Автозаводском районе и увидел стоящий электросамокат. Он решил забрать его для личного пользования.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
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За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
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