Тольяттинец попал под уголовное дело, украв электросамокат из пункта проката

В полицию Тольятти обратился 33-летний владелец пункта проката спортивного инвентаря. Он сообщил, что неизвестные украли у него электросамокат. Ущерб потерпевший оценил в 10 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители выяснили, что в пункте проката работает система каршеринга, а весь спортивный инвентарь оснащен встроенной системой GPS. Накануне самокат, который стоял около одного из домов в Автозаводском районе, перестал показывать местоположение. Решив, что имущество украли, владелец обратился в полицию.

Полицейским удалось установить местоположение украденного имущества и личность предполагаемого похитителя. Им оказался 41-летний тольяттинец. Его задержали и доставили в отделение, где он признался в содеянном. Мужчина пояснил, что проходил мимо одного из домов в Автозаводском районе и увидел стоящий электросамокат. Он решил забрать его для личного пользования.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража".