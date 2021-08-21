В Тольятти полиция разыскивает неизвестного, похитившего велосипед в гипермаркете

Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в краже велосипеда, который был похищен 16 июля текущего года в одном из гипермаркетов Автозаводского района Тольятти. Сумма причиненного ущерба составила 3 000 рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские опросили очевидцев произошедшего, осмотрели место происшествия и прилегающую территорию, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленные в здании гипермаркета. На видеозаписи видно, как мужчина забирает не пристегнутый запирающим устройством велосипед, который владелец оставил без присмотра около банкомата, и выходит из торгового центра.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 35-40 лет, похож на русского, среднего роста, среднего телосложения, волосы короткие темного цвета.
Был одет в футболку-поло темно-синего цвета, штаны черного цвета. Был обут в кроссовки черного цвета.
"Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482)93-46-02, 93-46-18, 8(967)492-99-94 или по телефону вызова экстренных служб 112. Конфиденциальность гарантирована. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер", — отмечается в сообщении.
Видео с предполагаемым злоумышленником можно посмотреть здесь.
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