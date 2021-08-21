В Самарской области за сутки от коронавируса умерло 22 человека

В Самарской области в период с 20 по 21 августа от Covid-19 скончалось 22 жителя региона. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.
За сутки выявлено 442 новых случая заболевания, 211 пациентов выздоровели.
С начала пандемии количество выздоровевших составляет 75125 человек, умерших — 3001.
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ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
((((
Очередная реклама вакцинации ((((