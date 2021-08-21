"Лада" проиграла "Югре"

В субботу, 21 августа, в своем заключительном матче "Турнира имени Н. В. Дроздецкого" в Санкт-Петербурге тольяттинская "Лада" со счетом 0:5 проиграла ханты-мансийской "Югре", завершив выступление с 4 очками.
По итогам игры счет составил 0:5 (0:1, 0:3, 0:1).
"Лада": Трушков; Евсеенков — Козловский, Я.Альшевский — С. Альшевский — Мокин; Воробьев — Бобряшов, Белозеров — Томилин — Назаров; Микулович — Дубинин, Артемов — Денежкин — Владимиров; Усманов — Булатов, Червоненко — Свинцицкий — Романов; Чабан.
Шайбы забросили:
0:1 Воронин (Шалагин, Сорокин, 6)
0:2 Антипов (Воронини, Шалагин, 24)
0:3 Воронин (Шалагин, Антипов, 33)
0:4 Антипов (35, мен.)
0:5 Елизаров (Коннов, Кириллов, 55, бол.)
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