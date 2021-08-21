"Лада" проиграла "Югре"

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В субботу, 21 августа, в своем заключительном матче "Турнира имени Н. В. Дроздецкого" в Санкт-Петербурге тольяттинская "Лада" со счетом 0:5 проиграла ханты-мансийской "Югре", завершив выступление с 4 очками.