Ранее судимый тольяттинец вскрыл линейкой чужой автомобиль и присвоил магнитолу

В полицию Тольятти за помощью обратился 41-летний местный житель. Он сообщил, что из его "десятки", припаркованной на ул. Революционной, пропали автомагнитола, колонки, домкрат, компрессор и инструменты. Причиненный ущерб потерпевший оценил на сумму свыше 10 000 рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники уголовного розыска отработали на причастность к произошедшему лиц, ранее привлекавшихся к ответственности за имущественные преступления. При проверке мест возможного сбыта похищенного имущества в одном из ломбардов города была обнаружена часть похищенного.

Выяснилось, что к хищению может быть причастен ранее судимый 43-летний тольяттинец. Полицейские установили места возможного нахождения подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса мужчина сознался в содеянном и пояснил, что открыл автомобильную дверь канцелярской линейкой. Похищенное имущество он сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".