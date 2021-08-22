Ранее судимый тольяттинец вскрыл линейкой чужой автомобиль и присвоил магнитолу

В полицию Тольятти за помощью обратился 41-летний местный житель. Он сообщил, что из его "десятки", припаркованной на ул. Революционной, пропали автомагнитола, колонки, домкрат, компрессор и инструменты. Причиненный ущерб потерпевший оценил на сумму свыше 10 000 рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Сотрудники уголовного розыска отработали на причастность к произошедшему лиц, ранее привлекавшихся к ответственности за имущественные преступления. При проверке мест возможного сбыта похищенного имущества в одном из ломбардов города была обнаружена часть похищенного.
Выяснилось, что к хищению может быть причастен ранее судимый 43-летний тольяттинец. Полицейские установили места возможного нахождения подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В ходе опроса мужчина сознался в содеянном и пояснил, что открыл автомобильную дверь канцелярской линейкой. Похищенное имущество он сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?