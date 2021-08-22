"Акрон" уступил "Оренбургу"

Тольяттинцы не смогли одолеть вице-чемпиона прошлого сезона, сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

В субботу, 21 августа, на стадионе "Газовик" (пос. Ростоши) в 7 туре Олимп-Первенства ФНЛ тольяттинский "Акрон" встретился с ФК "Оренбург". По итогам игры счет составил 0:1 в пользу хозяев поля.

ПРОТОКОЛ МАТЧА: "Оренбург" — "Акрон" (Тольятти) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 Малых (58)

"Акрон" (Тольятти): Волков, Зуев, Сагуткин, Рогач, Чистяков (Марухин, 63), Савичев, Песегов, Палиенко (Килин, 86), Азаров (Газданов, 71), Майрович (Гираев, 63), Делькин (Чудин, 63)

Судья: Чистяков (Азов).