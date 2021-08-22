"Акрон" уступил "Оренбургу"

Тольяттинцы не смогли одолеть вице-чемпиона прошлого сезона, сообщили в пресс-службе футбольного клуба.
В субботу, 21 августа, на стадионе "Газовик" (пос. Ростоши) в 7 туре Олимп-Первенства ФНЛ тольяттинский "Акрон" встретился с ФК "Оренбург". По итогам игры счет составил 0:1 в пользу хозяев поля.
ПРОТОКОЛ МАТЧА: "Оренбург" — "Акрон" (Тольятти) 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 Малых (58)
"Акрон" (Тольятти): Волков, Зуев, Сагуткин, Рогач, Чистяков (Марухин, 63), Савичев, Песегов, Палиенко (Килин, 86), Азаров (Газданов, 71), Майрович (Гираев, 63), Делькин (Чудин, 63)
Судья: Чистяков (Азов).
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?