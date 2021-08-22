Тело женщины обнаружено при тушении пожара в многоквартирном доме в с. Кинель-Черкассы

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 21 августа, примерно в 17:45 произошел пожар в многоквартирном доме на ул. МПС, 11 в с. Кинель-Черкассы. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.