При тушении возгорания в неэксплуатируемом строении в Сызрани обнаружено тело мужчины

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В субботу, 21 августа, около 17:30 произошел пожар в неэксплуатируемом строении на ул. 50-лет Октября, 24 в Сызрани. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.