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Здравоохранение Общество

В Самарской области за сутки выявлено 440 новых случая коронавируса

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В регионе в период с 21 по 22 августа подтверждено 440 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Также за сутки скончалось 23 человека, еще 204 человека выздоровело.

Гид потребителя

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иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

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Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

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((((

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