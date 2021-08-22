В Самарской области за сутки выявлено 440 новых случая коронавируса

В регионе в период с 21 по 22 августа подтверждено 440 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.
Также за сутки скончалось 23 человека, еще 204 человека выздоровело.
В регионе в период с 21 по 22 августа подтверждено 440 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.
Также за сутки скончалось 23 человека, еще 204 человека выздоровело.
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Последние комментарии
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
((((
Очередная реклама вакцинации ((((