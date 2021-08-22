Два автомобиля обгорели рано утром у дома на ул. Партизанская в Самаре

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В воскресенье, 22 августа, в 4:51 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании автомобилей у дома № 178 на ул. Партизанская в Советском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.