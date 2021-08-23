Пожилой тольяттинец перевел 1 млн рублей мошенникам, предложившим "решить проблемы близкого родственника"

Днем 17 августа 87-летнему тольяттинцу позвонил неизвестный и сообщил, что его близкий родственник попал в ДТП, а избежать проблем поможет крупная сумма в 1 млн рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Собеседник "держал на проводе" пенсионера все время, пока тот ходил в банк и снимал деньги, вплоть до момента, пока к нему домой не приехал человек на автомобиле и мужчина добровольно отдал ему 1 миллион рублей.

Обман вскрылся практически сразу, как только у пенсионера появилась возможность позвонить близким, после чего он сообщил о произошедшем в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

"В случае, если вы получили подобный звонок, прежде всего, успокойтесь. Под любым предлогом прервите разговор и сами перезвоните родственнику, от имени которого или о котором идет речь. Если его телефон отключен, то перезвоните другим родственникам, - предупреждают правоохранители. - Позвонив в отдел полиции, можно выяснить, действительно ли родственник находится в отделе полиции. Поинтересуйтесь именем и должностью собеседника, его личными данными и местом нахождения вашего родственника, на которого тот ссылается. Как правило, этих нехитрых мер достаточно, чтобы мошенник передумал с вами общаться. Также незамедлительно сообщите сотрудникам полиции о совершаемых в отношении вас мошеннических действиях".