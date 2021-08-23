В Самаре на 16-этажке нарисуют портрет Александра Невского

В День Государственного флага Российской Федерации, при поддержке и инициативе Общественной палаты Самарской области начались работы художников-монументалистов по созданию мурала: на торце 16-этажного здания нового микрорайона Самары будет воссоздан портрет Александра Невского с памятной юбилейной надписью в честь 800-летия со дня рождения Святого Благоверного князя.

В районе дома, где будет изображен мурал, практически готов к открытию уникальный этнографический комплекс - "Парк дружбы народов". Архитектурный ансамбль из 23 подворий, которые отражают жизнь и быт этносов, проживающих на территории Самарской области, станет новым местом притяжения для жителей и гостей губернии. И мурал, нанесенный на дом, который расположен на центральной улице микрорайона и служит частью въездной группы, усилит этно-культурный посыл уникального парка.

Мероприятие проходит в рамках федерального проекта, реализуемого Фондом гуманитарных проектов. В знаковых местах крупнейших городов России будут размещены муралы, символизирующие патриотизм и любовь к Родине российского народа. Самара станет первым городом, где будет нанесено памятное изображение.