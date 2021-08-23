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Здравоохранение Общество

Подготовка к 1 сентября: учить нельзя вакцинировать

САМАРА. 24 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Где поставить запятую в этом предложении решили в Роспотребнадзоре Самарской области, введя обязательную вакцинацию для 60% учителей и преподавателей.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе, было принято решение о необходимости введения вакцины педагогам, врачам, чиновникам, социальным работникам и сотрудникам сферы торговли и обслуживания. Первый этап они должны были пройти до 7 августа, второй — до начала осени. Первые четыре профессиональные группы уже выполнили план.

Проректор Самарского государственного социально-педагогического университета Александр Милеев рассказал, что в вузе работают больше 400 преподавателей, большая часть которых находится в группе риска. Ежедневно, в формате очного обучения они контактируют с сотнями студентов.

"Мы не можем подставлять под удар всех — и педагогов, и студентов, которые в будущем пойдут в школы и будут учить наших самарских детей. К сожалению, мы видим ежедневную статистику по росту заболеваемости и смертности от коронавируса. Она неутешительна. И единственный выход, который сейчас есть — провести вакцинацию коллектива. Конечно, она не коснулась тех, у кого есть противопоказания по состоянию здоровья. Рад, что наши сотрудники с пониманием отнеслись к такому решению", — рассказал Александр Милеев.

Уже известно, что 1 сентября линейки в школах Самарской области пройдут только для 1-х и 11-х классов из-за риска распространения заболевания. О переводе на удаленный вариант обучения речи пока не идет — все школьники будут посещать занятия очно.

"Несмотря на хороший темп вакцинации, мы наблюдаем рост заболеваемости в Самарской области. По показателям мы еще не достигли плато. Каждый день добавляются около 450 заболевших. Хотя осенью и зимой регистрировалось чуть больше трехсот случаев", — отметил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Как сообщил Минздрав региона, первый компонент вакцины получили более 900 тысяч жителей Самарской области. Полную вакцинацию прошли более 730 000 человек.

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