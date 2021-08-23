Подготовка к 1 сентября: учить нельзя вакцинировать

Где поставить запятую в этом предложении решили в Роспотребнадзоре Самарской области, введя обязательную вакцинацию для 60% учителей и преподавателей.
В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе, было принято решение о необходимости введения вакцины педагогам, врачам, чиновникам, социальным работникам и сотрудникам сферы торговли и обслуживания. Первый этап они должны были пройти до 7 августа, второй — до начала осени. Первые четыре профессиональные группы уже выполнили план.
Проректор Самарского государственного социально-педагогического университета Александр Милеев рассказал, что в вузе работают больше 400 преподавателей, большая часть которых находится в группе риска. Ежедневно, в формате очного обучения они контактируют с сотнями студентов.
"Мы не можем подставлять под удар всех — и педагогов, и студентов, которые в будущем пойдут в школы и будут учить наших самарских детей. К сожалению, мы видим ежедневную статистику по росту заболеваемости и смертности от коронавируса. Она неутешительна. И единственный выход, который сейчас есть — провести вакцинацию коллектива. Конечно, она не коснулась тех, у кого есть противопоказания по состоянию здоровья. Рад, что наши сотрудники с пониманием отнеслись к такому решению", — рассказал Александр Милеев.
Уже известно, что 1 сентября линейки в школах Самарской области пройдут только для 1-х и 11-х классов из-за риска распространения заболевания. О переводе на удаленный вариант обучения речи пока не идет — все школьники будут посещать занятия очно.
"Несмотря на хороший темп вакцинации, мы наблюдаем рост заболеваемости в Самарской области. По показателям мы еще не достигли плато. Каждый день добавляются около 450 заболевших. Хотя осенью и зимой регистрировалось чуть больше трехсот случаев", — отметил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
Как сообщил Минздрав региона, первый компонент вакцины получили более 900 тысяч жителей Самарской области. Полную вакцинацию прошли более 730 000 человек.
Последние комментарии
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
((((
Очередная реклама вакцинации ((((