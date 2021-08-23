Дмитрий Богданов: "Мы приглашаем самозанятых региона представить свою продукцию на осенней ярмарке"

Самозанятые Самарской области смогут снова принять участие в выставке-продаже продукции региональных ремесленников. 18 сентября состоится осенняя ярмарка, на которой пользователи специального налогового режима смогут получить бесплатное место.

В Самарской области активно реализуется нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", благодаря чему в регионе создается благоприятный деловой климат, формируются комфортные условия для развития малого бизнеса и самозанятых граждан. Стратегия лидерства, обозначенная губернатором Дмитрием Азаровым, состоит в поддержке инициативных людей, развивающих свои проекты. "Развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан, - это важный фактор стабильности для экономики региона", - отмечал в своем послании глава региона.

Организатором события выступают региональное министерство экономического развития и инвестиций, а также центр "Мой бизнес". Основная его цель - поддержать плательщиков налога на профессиональный доход и познакомить жителей области с уникальными проектами самарских мастеров.

"Это уже четвертое по счету мероприятие такого формата, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Мы проводили ярмарки продукции самозанятых перед Новым годом, в преддверии главного весеннего праздника и летом, в рамках масштабного фестиваля волжских городов "ВолгаФест". Все они вызвали большой интерес у жителей Самары и гостей города. Представить свои товары широкой аудитории смогли самозанятые, которые производят оригинальную качественную продукцию ручной работы. Мы приглашаем ремесленников нашего региона к участию в осенней ярмарке! Это отличная возможность реализовать свою продукцию, найти новых клиентов, пообщаться с единомышленниками".

Чтобы принять участие, необходимо быть действующим самозанятым, зарегистрированным в Самарской области; производить сувенирную продукцию, товары для красоты и здорового образа жизни или продукты питания длительного срока годности, не требующие особых условий хранения; иметь запас продукции для продажи в течение всего дня, а также предоставить ссылку на сайт/аккаунт в социальных сетях, где можно познакомиться с вашими товарами.

Для самозанятых 63-го региона осенняя ярмарка станет отличной возможностью продемонстрировать свои достижения, презентовать и реализовать продукцию, а также найти новых заказчиков и покупателей. Прием заявок на участие продлится до 8 сентября. Подать заявку можно на сайте mybiz63.ru.

Все заявки пройдут предварительный отбор у экспертов проекта "Мой бизнес" в соответствии с представленными критериями. Финальный список экспонентов будет сформирован 10 сентября на основании решения комиссии, возможностей площадки и требований Роспотребнадзора, актуальных на момент проведения мероприятия.