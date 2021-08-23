В Самарскую область прибудет еще один Ми-8 для тушения пожара в Борском районе

В Самарской области продолжают тушить пожар на территории нацпарка "Бузулукский Бор". По данным на 23 августа, площадь активного горения составляет 100 га. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
К тушению огня уже привлекли три пожарных поезда, вертолет Ми-8 и самолет Ил-76 МЧС России. За сутки на очаги горения 22 сбрасывали воду - всего 282 тонны.
23 августа вертолет Ми-8 продолжит работать на территории Борского района, где наблюдается сложная лесопожарная обстановка. Кроме того, в регион должен прибыть дополнительный вертолет Ми-8 МЧС России.
В тушении пожара участвуют 611 человек и 149 единиц техники.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся