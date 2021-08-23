В Самарскую область прибудет еще один Ми-8 для тушения пожара в Борском районе

В Самарской области продолжают тушить пожар на территории нацпарка "Бузулукский Бор". По данным на 23 августа, площадь активного горения составляет 100 га. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

К тушению огня уже привлекли три пожарных поезда, вертолет Ми-8 и самолет Ил-76 МЧС России. За сутки на очаги горения 22 сбрасывали воду - всего 282 тонны.

23 августа вертолет Ми-8 продолжит работать на территории Борского района, где наблюдается сложная лесопожарная обстановка. Кроме того, в регион должен прибыть дополнительный вертолет Ми-8 МЧС России.

В тушении пожара участвуют 611 человек и 149 единиц техники.