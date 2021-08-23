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Пожары Происшествия

В Самарскую область прибудет еще один Ми-8 для тушения пожара в Борском районе

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области продолжают тушить пожар на территории нацпарка "Бузулукский Бор". По данным на 23 августа, площадь активного горения составляет 100 га. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

К тушению огня уже привлекли три пожарных поезда, вертолет Ми-8 и самолет Ил-76 МЧС России. За сутки на очаги горения 22 сбрасывали воду - всего 282 тонны.

23 августа вертолет Ми-8 продолжит работать на территории Борского района, где наблюдается сложная лесопожарная обстановка. Кроме того, в регион должен прибыть дополнительный вертолет Ми-8 МЧС России.

В тушении пожара участвуют 611 человек и 149 единиц техники.

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Последние комментарии

Vadim Sichev 14 мая 2021 21:16 После замыкания электросчетчика из самарского пансионата в больницы доставили 16 пенсионеров

Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.

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Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!

Олег Марфин 15 февраля 2018 15:01 Появилось видео допроса мужчины, признавшегося в поджоге своей квартиры, где погибли его дети

Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!

Анатолий Янович 14 февраля 2018 16:27 В Самаре 36 человек тушили стеллажи и утеплитель на пр. Кирова

Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?

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человекек не сгорел а зодахнупся

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