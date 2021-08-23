В с. Павловка в Самарской области горели два дома и цех

В воскресенье, 22 августа, в 12:45, начался крупный пожар в с. Павловка в Кинельском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, на ул. Центральной горели два частных дома: № 7 и № 9, а также надворные постройки. Кроме того, горел цех по производству печения.

На борьбу с огнем направили 37 человек, три трактора и пять бойлеров. Также в тушении участвовала добровольная пожарная команда пос. Комсомольский.

Пожар удалось локализовать в 22:51. Сейчас пожар потушен и продолжается проливка обгоревших конструкций.

Данных о пострадавших нет. Причину возгорания и ущерб устанавливают.