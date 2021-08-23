В Тольятти вынесли приговор по делу о неправомерном доступе к компьютерной информации

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В июле Комсомольский райсуд Тольятти признал Анатолия Кожевникова виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.