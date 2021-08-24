Два человека пострадали при пожаре в Сызрани

Горел частный дом на площади 150 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". Борьбу с огнем вели 26 человек, которые в 13:56 ликвидировали пожар.

Во время пожара пострадала 60-летняя женщина и 40-летний мужчина.

Причины возгорания и ущерб устанавливают.