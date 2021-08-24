Подросток из Самары врезался в гараж на Mercedes

В понедельник, 23 августа, в Самаре подросток устроил ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 4:50 17-летний парень, не имеющий водительских прав, ехал на Mercedes по ул. Снежной в направлении ул. Силаева. Он нарушил правила расположения транспорта на проезжей части и в результате врезался в металлический гараж.
В аварии пострадали два пассажира: 22-летний молодой человек и 14-летний юноша, его госпитализировали.
Управлявший машиной парень отказался проходить медосвидетельствование.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!