Подросток из Самары врезался в гараж на Mercedes

В понедельник, 23 августа, в Самаре подросток устроил ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 4:50 17-летний парень, не имеющий водительских прав, ехал на Mercedes по ул. Снежной в направлении ул. Силаева. Он нарушил правила расположения транспорта на проезжей части и в результате врезался в металлический гараж.

В аварии пострадали два пассажира: 22-летний молодой человек и 14-летний юноша, его госпитализировали.

Управлявший машиной парень отказался проходить медосвидетельствование.