Трое спортсменов из Самарской области выступят на Паралимпиаде-2020 в Токио

Во вторник, 24 августа, в Токио состоится торжественная церемония открытия летних Паралимпийских игр. Самарскую область на Паралимпиаде представят три спортсмена.
В связи с принятыми в декабре 2020 г. двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на соревнованиях выступят под аббревиатурой RPC - Паралимпийского комитета России (ПКР).
Вячеслав Ленский - плавание (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата), Ольга Потешкина - плавание (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями), Никита Прохоров - легкая атлетика, толкание ядра (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата).
Расписание выступлений спортсменов на Паралимпиаде-2020:
25 августа:
Плавание (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)
Ольга Потешкина - 100 метров баттерфляй
27 августа:
Плавание (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)
Ольга Потешкина - 200 метров вольный стиль
28 августа:
Плавание (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)
Ольга Потешкина - смешанная эстафета 4×100 метров
29 августа:
Плавание (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)
Ольга Потешкина - 100 метров брасс
31 августа:
Плавание (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)
Ольга Потешкина - 200 метров комплексное плавание
1 сентября:
Плавание (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата)
Вячеслав Ленский - 100 метров вольный стиль
1 сентября:
Легкая атлетика (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата)
Никита Прохоров - толкание ядра
2 сентября:
Плавание (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата)
Вячеслав Ленский - 400 метров вольный стиль
2 сентября:
Плавание (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)
Ольга Потешкина - 100 метров на спине
3 сентября:
Плавание (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата)
Вячеслав Ленский - 100 метров на спине