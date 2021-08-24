Трое спортсменов из Самарской области выступят на Паралимпиаде-2020 в Токио

Во вторник, 24 августа, в Токио состоится торжественная церемония открытия летних Паралимпийских игр. Самарскую область на Паралимпиаде представят три спортсмена.

В связи с принятыми в декабре 2020 г. двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на соревнованиях выступят под аббревиатурой RPC - Паралимпийского комитета России (ПКР).

Вячеслав Ленский - плавание (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата), Ольга Потешкина - плавание (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями), Никита Прохоров - легкая атлетика, толкание ядра (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата).