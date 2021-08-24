Площадь активного горения в Бузулукском бору снизилась до 15 га

По состоянию на 13:00 24 августа тушение пожара в национальном парке "Бузулукский бор" продолжается, площадь активного горения составляет 15 га. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, в границах пожара наблюдается восемь очагов, из них пять лесных, три - на прилегающей территории, угрозы населенным пунктам нет, по кромке пожара распространения нет.

Для тушения привлечены три пожарных поезда, три вертолета Ми-8 (два от МЧС России, один от Министерства обороны), совершено 128 сбросов 384 тонны воды, с 15:00 запланировано привлечение самолета Ил-76 (МЧС России). Всего тушат пожар 710 человек, 185 единиц техники.

"Для тушения пожаров помощь добровольцев не требуется. Для участия в патрулировании территории активистам необходимо обратиться к главе сельского поселения, быть соответственно экипированным. Возраст добровольцев должен быть от 18 до 60 лет. Нужно быть одетым в несинтетическую одежду, обутым в высокие сапоги, иметь головной убор", - пояснили в ГУ МЧС России по Самарской области.