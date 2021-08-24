Площадь активного горения в Бузулукском бору снизилась до 15 га

По состоянию на 13:00 24 августа тушение пожара в национальном парке "Бузулукский бор" продолжается, площадь активного горения составляет 15 га. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы, в границах пожара наблюдается восемь очагов, из них пять лесных, три - на прилегающей территории, угрозы населенным пунктам нет, по кромке пожара распространения нет.
Для тушения привлечены три пожарных поезда, три вертолета Ми-8 (два от МЧС России, один от Министерства обороны), совершено 128 сбросов 384 тонны воды, с 15:00 запланировано привлечение самолета Ил-76 (МЧС России). Всего тушат пожар 710 человек, 185 единиц техники.
"Для тушения пожаров помощь добровольцев не требуется. Для участия в патрулировании территории активистам необходимо обратиться к главе сельского поселения, быть соответственно экипированным. Возраст добровольцев должен быть от 18 до 60 лет. Нужно быть одетым в несинтетическую одежду, обутым в высокие сапоги, иметь головной убор", - пояснили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся