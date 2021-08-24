Пожар под Кинелем тушат 98 человек, два поезда и самолет Ил-76

Во вторник, 24 августа, произошло возгорание сухой травы в районе железнодорожной станции "1144 километр" в Кинельском районе. Информация о пожаре поступила в 9:57, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Прибывшие на место вызова пожарные установили, что там горит сухая трава и камыш. Площадь активного горения составляла 3 га. Существовала угроза перехода огня на три населенных пункта: город Кинель, села Язевка и Угорье.
К тушению пожара было привлечено 98 человек, 38 единиц техники. Дополнительно привлечен самолёт ИлЛ-76 Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России и два пожарных поезда.
В региональном управлении МЧС России в 21:35 отметили, что угроза населенным пунктам снята. Погибших и пострадавших нет.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся