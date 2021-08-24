Пожар под Кинелем тушат 98 человек, два поезда и самолет Ил-76

Во вторник, 24 августа, произошло возгорание сухой травы в районе железнодорожной станции "1144 километр" в Кинельском районе. Информация о пожаре поступила в 9:57, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Прибывшие на место вызова пожарные установили, что там горит сухая трава и камыш. Площадь активного горения составляла 3 га. Существовала угроза перехода огня на три населенных пункта: город Кинель, села Язевка и Угорье.

К тушению пожара было привлечено 98 человек, 38 единиц техники. Дополнительно привлечен самолёт ИлЛ-76 Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России и два пожарных поезда.

В региональном управлении МЧС России в 21:35 отметили, что угроза населенным пунктам снята. Погибших и пострадавших нет.