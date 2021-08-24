В Самаре 14 человек тушили самострой на ул. Демократической

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Во вторник, 24 августа, примерно в 20:06 произошел пожар на ул. Демократическая, 65 в Кировском районе Самары. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.